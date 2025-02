Dopo l’emozione del bacio in esterna, duro scontro nello studio di “Uomini e Donne” tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo.

Uomini e Donne: scontro tra Francesca e Gianmarco dopo il bacio

Durante la puntata di oggi, 6 febbraio 2025, di “Uomini e Donne“, c’è stato un duro confronto, l’ennesimo, tra la tronista Francesca Sorrentino e il suo corteggiatore Gianmarco Meo. Dopo il bacio in esterna, la tensione è salita alle stelle, con Gianmarco che lamenta il fatto di non sentire da parte di Francesca né trasporto né interesse, nonostante il bacio. Alle critiche del giovane, Francesca ha risposto con alcune domande retoriche: “In esterna hai percepito che non c’erano emozioni? Perché ti avrei presentato mia nonna? Perché ci siamo baciati?” Francesca ha continuato asserendo che, secondo lei, Gianmarco si lascia condizionare troppo dai commenti esterni.

Uomini e Donne, Gianmarco a Francesca: “”Se cerchi un uomo maturo non sono adatto”

Alle parole di Francesca, Gianmarco si è sentito accusato di essere una persona immatura: “dato che cerchi l’uomo più maturo, si vede che non sono la persona adatta a te, perché me lo dici da inizio programma.” A questo punto Francesca si è lasciata andare con un “siamo alle battute finali e l’atteggiamento che stai avendo mi sta facendo un pò calare, sono sincera.” Come finirà? Sarà a questo punto Gianluca la scelta di Francesca?