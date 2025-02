Alla fine, la scelta è arrivata. Dopo settimane di dubbi, tensioni e discussioni, Francesca Sorrentino ha detto il suo “sì”. Ma andiamo con ordine, perché quello che è successo nello studio è stato tutt’altro che scontato.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha scelto Gianluca ma non senza dubbi

Dopo l’esperienza travagliata a Temptation Island, Francesca ha cercato un nuovo inizio e lo ha fatto nel salotto televisivo più famoso d’Italia: Uomini e Donne. Alla fine del percorso, era rimasta con due corteggiatori: Gianmarco e Gianluca. Due ragazzi diversi, due approcci differenti, ma solo uno è riuscito a conquistare la sua fiducia. E quel qualcuno è stato… Gianluca!

Ma il finale non è stato senza colpi di scena. Durante l’ultima registrazione, Gianmarco si è presentato con un fiore, sperando forse in un riavvicinamento. Un gesto romantico, ma che non ha scaldato il cuore di Francesca, anzi. Lei era fredda, distante, piena di domande. E soprattutto, di dubbi. Le voci su una sua presunta affiliazione a un’agenzia l’avevano resa sospettosa. Gli ha chiesto chiarimenti, lui ha negato. Eppure, qualcosa non tornava. Lei sosteneva di avere delle prove che dimostravano il contrario.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino lascia il trono ma poi sceglie Gianluca

Nel frattempo, come sempre, Tina non si è trattenuta e ha attaccato Gianluca, creando un momento di tensione che ha richiesto l’intervento di Maria. La conduttrice ha fatto notare una cosa chiara: se Francesca aveva dubbi su Gianluca, perché non averne anche su Gianmarco? Una riflessione che l’ha spinta a prendere una decisione drastica: lasciare il trono.

Poi, però, è successo qualcosa. Gianluca non è rimasto a guardare. Quando Francesca ha lasciato lo studio, lui l’ha seguita. Un confronto veloce, ma decisivo. Qualcosa è cambiato. Quando sono rientrati insieme, l’atmosfera era diversa. Francesca si è voltata verso Gianmarco, ha detto poche parole e poi lo ha congedato. Nessun dubbio, nessuna esitazione.

A quel punto, Gianluca ha fatto l’ultima mossa: si è avvicinato, ha spostato la sedia e ha detto chiaramente che voleva continuare la conoscenza fuori dal programma. Un momento intenso, ma senza troppi fronzoli. Niente petali, niente musica, solo un bacio e una scelta sincera.

Ora, fuori dalle telecamere, inizia un nuovo capitolo. Quanto durerà? Solo il tempo potrà dirlo.