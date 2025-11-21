Anche lontano dagli studi di Uomini e Donne, Mario Cusitore continua a restare protagonista negli occhi dei fan. Tra ricordi delle sue storie passate e aggiornamenti sui social, l’ex cavaliere ha recentemente condiviso una notizia inaspettata: un delicato problema di salute lo costringerà a fermarsi e prendersi cura di sé.

Uomini e Donne, l’assenza di Mario Cusitore continua a farsi sentire

Dopo le esperienze più turbolente negli studi di Canale 5, Mario aveva scelto di allontanarsi per ritrovare equilibrio e serenità. Tra frequentazioni finite male, critiche e pressioni costanti, la primavera scorsa aveva segnato il suo definitivo stop, necessario per preservare il benessere personale. Ora, con nuovi problemi di salute, l’ex cavaliere si concentra su se stesso, pronto ad affrontare una sfida che richiederà pazienza e forza d’animo.

Il percorso televisivo di Cusitore rimane comunque indelebile: dalle vicende con Ida Platano alle frequentazioni nel trono Over con Morena Farfante e Margherita Aiello, fino al breve incontro con l’ex tronista Nicole Santinelli. Nonostante tutto, i fan continuano a sentirne la mancanza, sperando che questo periodo di pausa possa trasformarsi in un ritorno futuro.

Uomini e Donne, l’annuncio di Mario Cusitore preoccupa i fan: “Mi devo operare”

Il 20 novembre, infatti, Cusitore ha condiviso con la sua community un messaggio inaspettato: ha rivelato di dover affrontare un intervento all’orecchio a causa di problemi di salute. “Da oggi devo riguardarmi un po’. Ho problemi di salute… Oltre a un’alimentazione sana, devo rinunciare a tutto ciò che fa male. Da oggi stop”, ha scritto, aggiungendo con determinazione: “La terapia sarà lunga, ma passa pure questo e saremo più forti”.