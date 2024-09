Dopo la lunga pausa estiva, Uomini e Donne torna in onda su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi debutta con la nuova stagione lunedì 23 settembre: le anticipazioni fino a venerdì 27 promettono una ripartenza con il botto.

Uomini e Donne: anticipazioni dal 23 al 27 settembre

Le registrazioni della prima settimana di messa in onda di Uomini e Donne, ossia da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024, si sono concluse. Le anticipazioni, diffuse sui social da Lorenzo Pugnaloni, promettono una ripartenza con il botto. In studio torneranno sia Armando Incarnato che Mario Cusitore, mentre tra i nuovi tronisti troveremo Michele Longobardi, ex corteggiatore.

Uomini e Donne, anticipazioni: la prima lite di Armando

La nuova stagione di Uomini e Donne si apre con la prima lite di Armando Incarnato. Quest’ultimo si è scagliato contro Mario Cusitore, tornato nel programma per avere un confronto con Ida Platano. L’ex tronista, però, non si è presentata per un problema di salute e lui ha lasciato la trasmissione. Prima di abbandonare, però, ha discusso pesantemente con il cavaliere proprio per il suo percorso con la parrucchiera siciliana trapiantata a Brescia. Molto probabilmente, non si tratta di un addio e la settimana successiva lo ritroveremo nel parterre del trono Over.

Uomini e Donne, anticipazioni: i nuovi tronisti

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che l’attenzione sarà concentrata anche sui nuovi tronisti. Sono per lo più volti noti che sconosciuti: Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, e Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, ex volti di Temptation Island. L’unico sconosciuto è Alessio.