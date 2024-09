Le prime puntate di Uomini e Donne 2024 sono già state registrate negli studi Elios, ma stando agli ultimi rumors la prima puntata, inizialmente prevista per il 9 settembre, sarebbe stata posticipata. Ecco quando inizia l’amato programma su Canale 5.

Uomini e Donne 2024, quando inizia?

Secondo le ultime indiscrezioni i fan di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora qualche giorno prima del ritorno del loro programma preferito su Canale 5. Nel palinsesto di Mediaset non ci sarebbe traccia del programma nonostante la partenza fosse prevista nella giornata di lunedì prossimo, 9 settembre.

Dunque, stando agli ultimi rumors, lanciati anche dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la prima puntata sarebbe stata posticipata al 16 settembre, in onda sempre dalle 14:45 alle 16:10 circa. Mediaset avrebbe preferito dare priorità alla programmazione delle soap opera “My Home My Destiny” e “La Promessa“.

Le prime anticipazioni di Uomini e Donne 2024

Le prime puntate sono già state registrate e, oltre ad essere presentati i nuovi tronisti, c’è stato il ritorno di volti noti del parterre Over come Cristina Tenuta, Armando Incarnato e Gemma Galgani. Anche Aurora Tropea e Marcello Messina fanno il loro ritorno, promettendo forti emozioni.

Tuttavia, una nuova e inattesa presenza è quella di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. La sua presenza in studio ha sollevato molte discussioni, anche perché la Platano era assente per problemi di salute.