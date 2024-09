Durante la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha presentato i primi tre tronisti. All’appello manca solo la quarta tronista ma, stando alle indiscrezioni, non si tratta di Ida Platano.

Uomini e Donne, chi è la quarta tronista?

La primissima registrazione della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne ha presentato i primi tre tronisti. Stiamo parlando di Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli: la prima popolare per Temptation Island, il secondo ex corteggiatore e l’ultimo del tutto sconosciuto. Era rimasta vuota una sola sedia e in molti hanno ipotizzato che la quarta tronista fosse Ida Platano. Secondo le indiscrezioni, però, non è questa la realtà.

Uomini e Donne: la quarta tronista non è Ida Platano

Stando a quanto sostiene l’esperto di gossip Amedeo Venza, la quarta tronista di Uomini e Donne non è Ida Platano. Quest’ultima tornerà nel programma di Maria De Filippi, probabilmente nei panni di dama del trono Over, ma non avrà più la possibilità di trovare il suo cavaliere in modo esclusivo. Al posto della parrucchiera, però, ci sarà un’altra donna già nota al pubblico di U&D.

L’indiscrezione sulla nuova tronista di Uomini e Donne

“C’è un trono vuoto! Appartiene ad una donna e qualche settimana fa vi avevo dato l’indizio!“, ha dichiarato Amedeo Venza su Instagram. Si tratta di una ragazza con i capelli biondi, ex fidanzata di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Al momento, non abbiamo ulteriori dettagli sul suo conto.