Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne. Il video di presentazione pubblicato su Witty Tv ha chiarito che sarebbe stata proprio la ex protagonista di Temptation Island a occupare il trono rosso di Canale 5.

Ad affiancare il nuovo tronista Michele Longobardi, ci sarà la 24enne Francesca Sorrentino conosciuta durante il viaggio nei sentimenti con il suo ex fidanzato Manuel Maura a Temptation Island.

Il video di presentazione si è aperto con una clip della ragazza durante il suo percorso nel programma di Filippo Bisciglia:

“Ci sono io che non ci devo più stare, mi devo voler bene. Io spero che qualcosa mi dia la forza per non essere un cristallo. Non voglio più stare male per amore“.