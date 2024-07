Grandi novità per la nuova edizione di Uomini e Donne. A settembre potrebbe tornare il Trono Gay e i casting sono ufficialmente aperti.

Uomini e Donne, il ritorno del Trono Gay: anticipazioni sui tronisti

Uomini e Donne è pronto a tornare a settembre con una nuova edizione ricca di novità. Tra queste anche un possibile ritorno del Trono Gay, esperimento che Maria De Filippi aveva fatto qualche anno fa. A fare questo annuncio è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato anche che in questi giorni sono stati aperti i casting.

Un’indicazione è arrivata anche dal sito ufficiale di Uomini e Donne. Su Witty, nella sezione dedicata ai casting, vengono rivelati alcuni dettagli. Le domande a cui rispondere sono: “Sei uomo o donna?” e poi “Sei interessato a maschi o femmine?“.

Uomini e Donne: cosa accadrà nella prima registrazione

Per scoprire se il Trono Gay tornerà nella nuova edizione, non resta che attendere l’inizio delle registrazioni. Le prime dovrebbero avere inizio il 28 e il 29 agosto. Queste due registrazioni sveleranno i nomi e i volti dei nuovi tronisti di Uomini e Donne e avranno degli ospiti speciali in studio, ovvero le coppie di Temptation Island 2024 per un confronto in tv.