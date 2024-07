I fan più accaniti di Uomini e Donne sono in subbuglio per una notizia bomba che riguarda uno dei volti più discussi dell’ultima stagione. Stiamo parlando di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, che, secondo un’indiscrezione, sta per diventare papà.

Uomini e Donne: Mario Cusitore diventa papà?

Mario Cusitore è diventato popolare grazie all’ultima stagione di Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatore di Ida Platano. Il simpatico napoletano è arrivato ad un passo dalla scelta, ma le infinite segnalazioni su di lui hanno convinto la tronista a lasciare il programma senza portare a termine il percorso. Nelle ultime ore, Mario è tornato ad attirare l’attenzione per una notizia bomba, che lo vede pronto a diventare papà.

Mario Cusitore prossimo alla paternità: chi sarebbe la madre?

Secondo l’indiscrezione, Mario Cusitore diventa papà perché “la vip più bella di Mediaset” è incinta. Chi sarebbe questa fantomatica compagna? Pare che sia proprio Ida Platano. A questo punto, la domanda sorge spontanea: si tratta di una notizia vera o è la solita bufala? La risposta è scontata: è una fake news.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne

Appurato che Mario non sta per diventare papà, i fan di Uomini e Donne saranno ben contenti di sapere che il simpatico napoletano potrebbe tornare nel programma di Maria De Filippi. Secondo voci di corridoio, a settembre torneranno nel parterre del trono Over sia lui che Ida. Se così fosse, ne vedremo delle belle.