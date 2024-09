Uomini e Donne, anticipazioni: ex dama torna in studio per corteggiare Mario Cusitore.

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne annunciano diversi colpi di scena, uno su tutti: una vecchia conoscenza del programma è tornata in studio per corteggiare Mario Cusitore.

Uomini e Donne, anticipazioni: un ritorno inaspettato

Uomini e Donne non è ancora tornato in televisione, ma le anticipazioni promettono puntate scoppiettanti. Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni sui social, nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi ci sono stati diversi colpi di scena. Il primo riguarda un ritorno inaspettato, quello di Maura Vitali.

Uomini e Donne: Maura torna per corteggiare Mario

Maura Vitali è nota al pubblico di Uomini e Donne perché ha fatto parte del parterre del trono Over e ha lasciato il programma con Gianluca Rocchetti. La loro relazione è finita lo scorso giugno e la donna è tornata nel salottino di Maria De Filippi per corteggiare Mario Cusitore. Quest’ultimo, neanche a dirlo, ha accettato. Le anticipazioni ci dicono anche che ci saranno due ospiti d’eccezione: Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che si sono sposati lo scorso 14 settembre.

Uomini e Donne, Armando: prima le lacrime e poi la lite

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne c’è stato anche un altro ospite: Tony di Temptation Island. Le anticipazioni, infine, riportano un altro momento interessante, con protagonista Armando Incarnato. L’uomo è prima finito in lacrime, poi si è lasciato andare ad una pesante lite con Mario. La commozione è dovuta ad un fatto personale: non vede sua figlia da tempo e ha addirittura chiesto l’aiuto di Maria. La discussione con Cusitore, invece, si è conclusa con la sua uscita dallo studio. Non solo, si è anche detto deluso perché la De Filippi non ha preso le sue difese.