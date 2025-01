La puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio 2025 è iniziata con un momento inaspettato: Gemma Galgani, visibilmente commossa e in lacrime, ha fatto un accorato appello a Maria De Filippi e al pubblico del dating show. Un’apertura emozionante che ha sorpreso i telespettatori, aggiunta all’annuncio di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma e Tina: lacrime durante la puntata

Dopo la conclusione della sua frequentazione con il cavaliere Renato, Gemma è apparsa decisamente abbattuta e, per questo, ha rivolto delle richieste specifiche a Maria De Filippi:

“È la prima volta che lo faccio vorrei scendesse per me una persona seria con intenzioni serie, io intendo avere la possibilità di conoscere una persona seriamente interessata a me, non sono interessata alla sedia“.

Nel frattempo, Tina Cipollari, nelle vesti di tronista, ha suscitato un notevole entusiasmo tra i telespettatori, che hanno sempre apprezzato la sua autenticità e il suo modo diretto di affrontare le questioni amorose. A tal proposito, anche la famosa opinionista si è lasciata andare a delle dichiarazioni sul suo uomo ideale.

La showgirl ha dichiarato di desiderare «un uomo letale», aggiungendo con una risata che il suo ideale sarebbe qualcuno dai 63 anni in poi. Ha poi precisato che, se in buona forma, sarebbe anche disposta ad accettare un uomo di 80 anni. Dunque, ha descritto le caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale: vedovo, estremamente ricco, affascinante e generoso.

Tina Cipollari è la nuova tronista di Uomini e Donne

Nella puntata del 14 gennaio è avvenuta la prima registrazione del trono di Tina Cipollari, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni. Per l’opinionista è stato creato un trono ad hoc, posizionato proprio davanti a Gemma Galgani. In quell’occasione sono scesi tre pretendenti, ma Tina ne ha scelto uno solo.

Nelle anticipazioni della puntata del 23 gennaio, invece, l’esperto di gossip ha rivelato che uno dei corteggiatori della prima registrazione, Cosimo, è tornato per cercare nuovamente l’opportunità di uscire con Tina, che ha accettato di cenare con lui.