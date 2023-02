Home > Video > Uomini e Donne: l'ex cavaliere Biagio annuncia una nuova canzone Uomini e Donne: l'ex cavaliere Biagio annuncia una nuova canzone

Dalla tv alla musica: dopo essere stato mandato via da Uomini e Donne, accusato di prendere in giro le sue corteggiatrici, Biagio è pronto a rilasciare una canzone che a breve lancerà. Poi, rispondendo alle domande dei fan in diretta, ha fatto chiarezza sulla questione "Carla".