Uomini e Donne, novità in vista per Ida Platano?

La storia tra Ida Platano e il suo ex corteggiatore Mario Cusitore pare appartenere ormai al passato.

Per la tronista di Uomini e Donne, ora sembrano esserci nuovi orizzonti sentimentali. Un enigmatico post sul suo profilo Instagram ha mandato in delirio i fan, lasciando intendere che Ida stia guardando avanti. Questo segnerebbe una sorta di rivincita per lei dopo l’esperienza non troppo fortunata nel dating show di Canale 5, da cui ha scelto di uscire da single. Recentemente si era parlato di un ritorno di fiamma con Mario, il quale aveva rivelato ai propri follower di non voler eliminare il tatuaggio con il nome di Ida.

La storia con Mario Cusitore

La 42enne, però, pare avere la testa altrove. Fonti vicine suggeriscono che stia cercando l’amore al di fuori dei riflettori e, secondo alcuni, potrebbe anche averlo già trovato. In passato, l’ex partecipante del trono Over, Giorgio Manetti, aveva commentato le difficoltà di Ida nei rapporti amorosi, suggerendo che avrebbe potuto incontrare la sua anima gemella lontano da un contesto televisivo. “Ida è una bella donna ma ha molte difficoltà a relazionarsi con gli uomini. Ovviamente dipende anche dal tipo di uomo con cui ci si relaziona. Sono convinto che Ida abbia un’anima gemella da qualche parte ma non credo la possa trovare all’interno di Uomini e Donne” aveva affermato.

Un nuovo amore all’orizzonte

Forse questa potrebbe essere la volta buona. Al momento, la bella siciliana non ha ancora rivelato nulla. Gli osservatori più attenti, però, pensano che il recente post su Instagram con il messaggio “Tu sei la luce e il buio. Il cuore e l’anima” contenga un chiaro messaggio simbolico riguardo alla sua situazione sentimentale.