Dopo la storia con Barbara, Ruggiero torna al centro dell’attenzione: il cavaliere di Uomini e Donne è pronto a voltare pagina e aprirsi a un nuovo amore? Tra indiscrezioni e scatti sospetti, i fan si chiedono chi possa aver conquistato il suo cuore e se questa volta ci sarà spazio per una relazione seria.

Ruggiero D’Andrea e la fine della storia con Barbara De Santi

La rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea ha lasciato molti fan di Uomini e Donne sorpresi. La coppia, nata negli studi del parterre over, sembra aver ufficialmente chiuso i rapporti. Il silenzio social della dama, che nelle ultime settimane si era presa una pausa per assistere la sorella vittima di un grave incidente, aveva già alimentato i sospetti sulla crisi. Solo di recente Barbara è intervenuta sui social per chiarire la situazione, spegnendo le speranze dei fan di un possibile ritorno insieme.

Uomini e Donne, nuova fiamma per Ruggiero? Il cavaliere rivela la verità

Nel frattempo, Ruggiero D’Andrea ha scatenato nuove speculazioni postando una foto che lasciava intendere una cena romantica in compagnia di una donna misteriosa. La didascalia allegata, “da mi annio a mi diverto”, ha fatto impazzire i follower, dando vita a voci su un possibile nuovo amore. Stanco delle continue ipotesi, il cavaliere è intervenuto per fare chiarezza: ha confermato di essere ancora single e ha spiegato che la donna nella foto è solo un’amica fidata che lo sta sostenendo in questo periodo.

“Faccio questo appello dopo varie illazioni che ci sono state. Non sto con nessuna, le mani che avete visto di donne sono di amiche, sorelle, che mi stanno vicino, mi vogliono bene e mi sostengono”.

A ribadire le sue parole è intervenuto anche l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha confermato di aver parlato con entrambi e ha aggiunto che Ruggiero nutre ancora sentimenti per Barbara, motivo per cui non sta frequentando nessun’altra donna.