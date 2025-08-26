Colpo di scena a Uomini e Donne, l’ex tentatore è il nuovo tronista: l’annuncio

Da tentatore a tronista di Uomini e Donne: tra carriera sportiva, ambizioni personali e vita privata, è pronto a catturare l’attenzione del pubblico.

Svolta inattesa a Uomini e Donne! L’ex tentatore di Temptation Island, celebre per il suo fascino, ha sorpreso tutti con un annuncio incredibile: sarà lui il nuovo tronista. La notizia ha subito catturato l’attenzione dei fan, promettendo nuovi intrighi, emozionanti storie d’amore e colpi di scena inaspettati in studio.

Vita privata, sogni e carriera del nuovo tronista

Flavio Ubirti, 24enne di Figline Valdarno, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato a Temptation Island come tentatore, Flavio siederà ora sul trono di Maria De Filippi, pronto a conquistare il pubblico. L’annuncio è stato ufficializzato tramite un video sui social, in cui si è presentato.

“Ciao sono Falvio ho 24 anni e vengo da Figline Valdarno, un paesino in provincia di Firenze.Nella vita ho sempre giocato a calcio e ho fatto il portiere. Anche se si dice che i portieri sono fuori di testa e spesso hanno ragione, io mi sento un ragazzo molto tranquillo e razionale ed equilibrato. Il portiere deve avere un carattere forte, perché è un ruolo di grande responsabilità, deve essere sveglio, reattivo e deve soprattutto guidare il resto dei compagni. Questo ruolo mi ha insegnato che quando sbagli, devi avere la forza di guardare sempre avanti, senza farti condizionare dall’errore. Io allo sport devo la disciplina e la resilienza che ho”.

Vive con i genitori e il fratello Giulio, e ha sottolineato di avere un legame speciale con tutta la famiglia, definendo la madre una presenza costante e il padre come il suo migliore amico.

“Sarò per sempre grato alla mia famiglia per l’educazione che mi hanno dato, e soprattutto anche se siamo una famiglia semplicissima, non mi hanno mai fatto mancare nulla. Tengo molto all’educazione e cerco di esserlo con tutti, questo non vuol dire essere scemi naturalmente ma rispettosi. Non sopporto le persone che pensano di arrivare senza darsi da fare o peggio ancora chi pensa non ce ne sia bisogno. Io sono uno che nella vita si fa il mazzo. il mio motto è se voglio farlo, mi riesce farlo“.

Colpo di scena a Uomini e Donne, l’ex tentatore è il nuovo tronista: l’annuncio

Sul fronte personale, ha raccontato di puntare sulla sincerità e sulla bontà d’animo, valori che considera fondamentali anche nelle relazioni amorose. Ha avuto una relazione importante durata quattro anni, dalla quale ha imparato cosa significa essere innamorato, e sogna di diventare papà da giovane, confidando di voler costruire una famiglia accanto a una donna con cui sentirsi sicuro.

“Sono l’opposto del tipico malessere che adesso piace tanto alle ragazze anzi mi da fastidio quando sento che piace questa tipologia di uomo. Penso che un uomo non abbia bisogno di fare lo stron** e il figo per conquistare una donna, io punto più sulla bontà d’animo e sul trasmettere affidabilità sulla persona che ho accanto. Quando mi dicono che sembro un ragazzo di altri tempi mi riempie di orgoglio perché è il complimento più bello che possano farmi”.