Anche se Uomini e Donne non tornerà in televisione prima di settembre, ci sono già parecchie indiscrezioni in merito ai nuovi tronisti. Sembra che Maria De Filippi abbia già in mente alcuni nomi.

Uomini e Donne: spuntano i nomi dei nuovi tronisti

Uomini e Donne è attualmente in onda con la versione story, che va a coprire il buco lasciato dalla trasmissione che ha deciso di concludere la stagione un mese prima del previsto. Il format di Maria De Filippi tornerà in televisione il prossimo settembre, ma ci sono già alcune indiscrezioni in merito ai nuovi tronisti. Sembra, infatti, che la conduttrice e il suo staff abbiano già in mente alcuni nomi.

Uomini e Donne: le indiscrezioni sui nuovi tronisti

Secondo il settimanale Novella 2000, la produzione di Uomini e Donne avrebbe puntato gli occhi su personaggi già visti nella passata stagione televisiva. In lizza per ricoprire il ruolo di tronisti ci sarebbero: Alessio Campoli, Alice Barisciani, Cristian Di Carlo e Andrea Foriglio.

Uomini e Donne: sul trono volti già visti

Mentre Alessio e Alice sono rispettivamente le non scelte di Lavinia Mauro e Federico Nicotera, Cristian e Andrea sono i corteggiatori mollati in studio da Nicole Santinelli. E’ bene sottolineare che queste, per ora, sono soltanto indiscrezioni. Informazioni ufficiali sulla prossima stagione di Uomini e Donne inizieranno a circolare soltanto ad agosto, quando Maria De Filippi darà il via alle nuove registrazioni.