Uomo mascherato da Trump dirige traffico fuori dalla Trump Tower

Roma, 1 apr. (askanews) – Un uomo mascherato da ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump finge di dirigere il traffico fuori dalla Trump Tower di New York. Trump, incriminato da un gran giurì per il caso di Stormy Daniels, dovrebbe consegnarsi alle autorità di New York martedì prossimo per affrontare le accuse relative a un pagamento di soldi non richiesti alla pornostar. Il suo team legale ha assicurato che l’ex presidente non chiederà mai un patteggiamento e che è pronto a “combattere” tutte le accuse. Il 76enne Trump, che spera di riconquistare la Casa Bianca nel 2024, ha attaccato i procuratori e il giudice che dovrebbe esaminare il caso.

