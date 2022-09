Roma, 21 set. (askanews) – La polizia e i vigili del fuoco ispezionano l’area intorno all’ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo dopo che un uomo ha tentato di darsi fuoco lì davanti, secondo quanto riportato dai media locali, per protestare contro il controverso funerale di Stato previsto per il 27 settembre per l’ex premier Shinzo Abe, ucciso l’8 luglio durante un comizio elettorale a Nara a 65 anni.

L’uomo è stato successivamente ricoverato in ospedale.