Up Level scuola di management, leader in Italia nel settore hospitality: il Ceo Serafini interviene sulle strategie per rispondere all’esigenza di risorse competenti per il settore italiano

(Adnkronos) – Roma, 02 novembre, – L’Italia, paese ricco di arte, cultura e bellezze naturali, è uno dei principali attrattori turistici del mondo. Non sorprende quindi che il turismo contribuisca in modo significativo al PIL nazionale.

Eppure in questo momento storico, le strutture alberghiere, soprattutto nel segmento luxury, trovano difficoltà nel reperire risorse qualificate da inserire nei loro organici.

Ed è in questo contesto che entra in gioco la Scuola di Management Up Level, riconosciuta come un punto cardine nell'arena della formazione manageriale.

Il bisogno di professionisti qualificati nel settore dell'hospitality è oggi più forte che mai, per Fabrizio Serafini, fondatore della Scuola di Management Up Level. E il Master in Hospitality Management risponde a questa urgente esigenza del mercato, fornendo le competenze essenziali per formare i futuri leader dell’ospitalità.

La chiave del successo del Master in Hospitality Management sta nell'approccio olistico all'insegnamento. Non si limita alla semplice teoria, ma fornisce ai suoi studenti gli strumenti pratici per comprendere la realtà operativa di ogni reparto alberghiero. Questo approfondimento multidisciplinare permette ai partecipanti di avere una visione globale, interdisciplinare e trasversale dell'industria, preparandoli a gestire e innovare in un ambiente altamente competitivo.

Per Fabrizio Serafini, l'hospitality non è solo un’industria, è una passione. L'hôtellerie è un mondo affascinante. Offre infinite opportunità a chi desidera costruirsi una carriera di successo. La missione di Up Level è di fornire agli studenti le competenze, la visione e la fiducia per farlo.

Il Master in Hospitality Management di Up Level è più di un semplice programma di studio. È un trampolino di lancio per una carriera di successo nel settore alberghiero. Con un attestato di specializzazione rilasciato da Up Level, gli studenti entrano nel mondo del lavoro con credenziali di peso, rappresentando un marchio di formazione di alto livello.

Ma ciò che veramente distingue la Scuola di Management Up Level è il suo impegno nel garantire il successo dei suoi allievi anche dopo la laurea. Con più di 5000 collaborazioni attive e stretti legami con le principali catene alberghiere (tra le quali ), la scuola si impegna attivamente nel placement dei suoi studenti, assicurando che ogni allievo abbia la migliore opportunità possibile per iniziare una carriera di successo.

In conclusione, la Scuola di Management Up Level non è solo una Management School, è un incubatore di talenti, preparando i leader di domani per un settore in continua evoluzione e offrendo un'istruzione che va oltre la teoria, radicata nella pratica reale del mondo dell'hospitality.