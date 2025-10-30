Uragano Melissa: Conseguenze Devastanti nel Caribe e Reazioni delle Autorità

Il passaggio dell'uragano Melissa ha provocato danni devastanti nel Caribe, colpendo gravemente Giamaica, Cuba e Haiti. Le conseguenze dell'uragano si fanno sentire profondamente, con infrastrutture distrutte e comunità in difficoltà.

Il recente passaggio dell’uragano Melissa ha portato devastazione in diverse isole del Caribe, influenzando in particolare Giamaica, Cuba e Haiti. Classificato come uno dei più potenti uragani mai registrati, Melissa ha causato danni ingenti e ha messo a dura prova le capacità di risposta delle autorità locali.

Impatto in Giamaica

In Giamaica, le conseguenze del passaggio dell’uragano sono state devastanti.

La tempesta ha toccato terra come un uragano di categoria 5, con venti che hanno superato i 295 chilometri orari. Le immagini diffuse mostrano interi quartieri ridotti in macerie, con case senza tetto e strade bloccate da detriti. I residenti, come Sylvester Guthrie, un lavoratore della sanità, hanno vissuto momenti di grande angoscia, dichiarando: “Non ho più una casa, ma ho bisogno di aiuto per ricostruire”.

Risposte alle emergenze

Le autorità giamaicane hanno attivato misure di emergenza con l’arrivo di voli umanitari che hanno riportato aiuti vitali. Il Ministro dei Trasporti, Daryl Vaz, ha descritto la situazione come “enorme devastazione”, con oltre 25.000 persone costrette a rifugiarsi in strutture di emergenza. La mancanza di elettricità ha colpito il 77% della popolazione, rendendo ancor più complessa la situazione.

Le conseguenze in Cuba

Dopo aver colpito la Giamaica, Melissa ha proseguito il suo percorso distruttivo verso Cuba, dove è stata registrata come un uragano di categoria 3. Nella provincia di Santiago de Cuba, la tempesta ha provocato frane e inondazioni, uccidendo almeno sette persone. Le autorità cubane hanno effettuato evacuazioni di massa, spostando oltre 735.000 persone per prevenire tragedie ancora maggiori.

La risposta del governo cubano

Il presidente Miguel Díaz-Canel ha supervisionato le operazioni di soccorso, affermando: “Sarà una notte difficile per Cuba, ma ci riprenderemo”. Le piogge torrenziali, che hanno raggiunto i 635 millimetri in alcune zone, hanno creato condizioni di emergenza, con strade bloccate e persone intrappolate. Fortunatamente, nessun decesso è stato segnalato tra coloro che sono stati evacuati, grazie ai tempestivi interventi delle autorità.

Le ripercussioni su Haiti

Haiti ha subito danni significativi a causa dell’uragano, con un bilancio di almeno 25 vittime e numerosi dispersi. La tempesta ha aggravato una situazione già critica nel sud del paese, dove le infrastrutture sono fragili e le popolazioni vulnerabili. Le autorità stanno lavorando incessantemente per fornire aiuti, mentre le comunità cercano di rimettersi in piedi.

Le sfide della ricostruzione

Il compito di ricostruire sarà arduo, considerando le risorse limitate e le sfide economiche che le nazioni colpite già affrontano. La risposta internazionale a questa crisi è fondamentale; il governo degli Stati Uniti ha già offerto assistenza, promettendo un supporto logistico e umanitario. Inoltre, il Regno Unito ha attivato canali di supporto consolare per i cittadini britannici presenti nelle zone colpite.

L’uragano Melissa ha rappresentato una delle tempeste più devastanti della storia recente del Caribe, lasciando dietro di sé un’eredità di dolore e distruzione. La resilienza delle popolazioni colpite e la risposta collettiva delle autorità saranno determinanti per la ripresa e la ricostruzione delle comunità.