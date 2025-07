Urbanistica; Bobo Craxi, 'Sala più manager che sindaco, lobby potenti come Stati'

Roma, 18 lug (Adnkronos) - Beppe Sala "non ha mai mostrato grande empatia, in particolare con quella parte di città che viene dalla tradizione politica e culturale della sinistra socialista, comunista, laica. Un manager competente che si è avvicinato alla politica attraverso il mo...

Roma, 18 lug (Adnkronos) – Beppe Sala "non ha mai mostrato grande empatia, in particolare con quella parte di città che viene dalla tradizione politica e culturale della sinistra socialista, comunista, laica. Un manager competente che si è avvicinato alla politica attraverso il mondo berlusconiano, ma senza mai aderirvi in modo organico". Lo dice Bobo Craxi alla 'Stampa' sull'inchiesta di Milano.

"Nella Prima Repubblica vi fu degenerazione dentro un sistema che garantiva un governo per tutti, oggi sembra la degenerazione di un governo che compiace le oligarchie. Colossi che sono quasi degli Stati, multinazionali 'cieche': è la politica che dovrebbe saperle guidare, orientando lo sviluppo della città. Questa è la storia di questi giorni ed è la sfida dei prossimi anni", spiega l'ex parlamentare socialista.