Urbanistica: Braga, 'Pd al fianco di Sala e della Giunta'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Il Pd è al fianco del sindaco e della sua giunta, convinto della correttezza del suo operato, della serietà e del coraggio con cui ha guidato la città in anni difficili e di trasformazioni profonde. Questo lavoro deve continuare nell’interesse della città". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga a 'Repubblica' sull'inchiesta di Milano.

"Non consentiamo alla destra — garantista con gli amici sotto processo o condannati come Santanchè e Delmastro, ma giustizialista con gli avversari — di screditare il buon governo delle giunte di centrosinistra a Milano", spiega Braga aggiungendo: "Delmastro è stato condannato in primo grado per ragioni attinenti al suo mandato e continua a fare il sottosegretario. Santanchè è stata rinviata a giudizio con accuse pesanti e sta ancora al governo".