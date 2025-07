Urbanistica: Lupi, 'non chiedo dimissioni Sala ma giudizio è negativo a prescindere'

Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Non voglio giudicare l’operato della magistratura. Il giudizio sull’azione della Giunta di sinistra è negativo indipendentemente dall’inchiesta. Noi di centrodestra non siamo garantisti a corrente alternata". Lo dice Maurizio Lupi, al ...

Roma, 18 lug (Adnkronos) – "Non voglio giudicare l’operato della magistratura. Il giudizio sull’azione della Giunta di sinistra è negativo indipendentemente dall’inchiesta. Noi di centrodestra non siamo garantisti a corrente alternata". Lo dice Maurizio Lupi, al 'Corriere della sera', sull'inchiesta di Milano.

"Non chiederò mai le dimissioni di Giuseppe Sala solo perché ha ricevuto un avviso di garanzia.

Ho troppa esperienza sulle spalle per sapere come vanno a finire tante di queste inchieste", prosegue il leader di Noi moderati che tra l'altro dice: "Non do la colpa alla magistratura. Do tutta la colpa alla giunta di sinistra. E, ripeto, il mio è un giudizio strettamente politico, nulla a che fare con l’inchiesta".