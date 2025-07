Urbanistica: pm, 'vertici Comune Milano a favore di gruppi oligarchi'

Milano, 17 lug. (Adnkronos) – Gli elementi raccolti dai pubblici ministeri di Milano nella nuova inchiesta sull'Urbanistica restituiscono alla pubblica accusa "la piena corrispondenza del ruolo di Marinoni (ex presidente della Commissione per il paesaggio, ndr) con la scelta dei vertici del Comune di Milano di privatizzare i più importanti interventi urbanistici ed edilizi, senza passare dagli organi comunali, dagli uffici, dalla trasparenza pubblica e dal codice degli appalti, a scapito della concorrenza e a favore di gruppi oligarchi".

Una presunta 'consegna' del patrimonio urbanistico ai privati che tramite la volontà di indirizzare lo sviluppo dei nodi 'cruciali' – ad esempio il restyling degli scali ferroviari come avvenuto nell'area di Porta Romana – avrebbe potuto garantire, ancora per anni, la rigenerazione urbana solo nelle mani dei maggiori gruppo finanziari e immobiliari. Una sviluppo che favorisce pochi a discapito di altri, come dimostra il progetto Pirellino. E' il 21 giugno del 2023 e Boeri scrive a Sala via Whatsapp. "Ciao Beppe. Scusa il disturbo su un tema che mi riguarda come prof…Davvero non avrei voluto farlo ma domani ho conferimento in Commissione paesaggio dopo due bocciature sul progetto Bosco Verticale Porta Nuova. (…) Marinoni sta sbagliando nel chiederci variazioni che non c'entrano nelle competenze della commissione. E non solo con noi. Se insiste rischiano rottura e ricorso Tar e Catella che va sui giornali. Ho suggerito di spostare conferimento. Scusa, ultima cosa crearti problemi ma prendilo come warning (avvertimento, ndr) per domani. Ciao".

I toni del messaggio di Boeri sono definiti dagli inquirenti "duri e di comando". Un paio d'ore dopo arriva la risposta del primo cittadino Sala: "Mi dicono che non è solo il presidente. Ovviamente so quello che mi riferiscono. E devo fidarmi del giudizio di Giancarlo (assessore Tancredi, ndr). Domani mattina comunque rivedo con calma". Il giorno dopo, annotano i pm, "Boeri manda due vocali a Catella avvisandolo che il progetto ha ottenuto il parere favorevole condizionato, raccontando che le obiezioni di Marinoni erano sparite completamente".