Ursula von Der Leyen è arrivata in Messico

Milano, 16 giu. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Città del Messico, dove è in programma l’incontro con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Il Messico è l’ultima tappa di von der Leyen in un tour latinoamericano che ha incluso anche Brasile, Argentina e Cile, una settimana dopo che l’Unione Europea ha presentato un nuovo piano per rafforzare i legami con la regione.