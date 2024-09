Tra il caso, ormai arcinoto, legato al doping e la separazione da alcuni membri importanti del suo staff personale, Jannik Sinner era arrivato all’ultimo appuntamento slam del 2024 non in perfette condizioni. Il numero uno del mondo era partito alla volta degli Usa affermando di non avere grosse aspettative sul torneo, ma agli Us Open sta raggiungendo grandi traguardi.

Us Open, Sinner batte Tommy Paul: la partita

Anche Tommy Paul si deve arrendere alla potenza dei colpi di Jannik Sinner. Il numero uno delle classifiche mondiali del tennis elimina il beniamino del pubblico statunitense infiggendogli un perentorio 7-6 7-6 6-1. Nei primi due set, l’italiano è meno preciso del solito e fa salire il conto degli errori non forzati a numeri per lui inusuali. Nel momento decisivo, però, una volta raggiunti i tie-break, la freddezza del campione ha fatto la differenza e Sinner si è portato avanti prima di un set e poi di due.

Us Open, Sinner batte Tommy Paul: sguardo ai quarti di finale

Il terzo parziale si apre con un game ben tenuto da Sinner al servizio e subito un break a suo favore, agguantato grazie ad uno splendido dritto in corsa che non lascia scampo a Paul. L’americano, a questo punto, non può fare più nulla per arginare il treno Jannik che prosegue la sua corsa verso la stazione dei quarti di finale. Lì lo aspetta Medvedev, il suo avversario della memorabile finale degli Australian Open e tutti gli italiani si augurano che il finale del match possa essere il medesimo di allora.