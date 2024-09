Us Open, Sinner vs Medvedev: dove vedere il match in tv

Sinner e Medvedev si affronteranno nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre agli US Open per i quarti di finale, un evento molto atteso dai fan del tennis.

Us Open, Sinner vs Medvedev: orario, dove vederlo in tv e streaming

L’incontro si terrà nel bel mezzo della notte italiana, intorno alle 2:30. Potrete seguire la partita in diretta su Supertennis e Sky, sui canali 201 e 203. In alternativa, sarà possibile lo streaming attraverso il sito di Supertennis, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Questo match tra Sinner e Medvedev sarà senza dubbio il più prestigioso dei quarti di finale. Entrambi i giocatori sono molto forti e il vincitore passerà alle semifinali come favorito. Jannik è al primo posto nella classifica ATP, mentre il russo è al quinto posto. Il vincitore di questa partita affronterà venerdì il britannico Jack Draper o l’australiano Alex de Minaur nella seconda semifinale.

Us Open, Sinner vs Medvedev: i precedenti

Tuttavia, l’andamento degli incontri è molto particolare, con Sinner che ha vinto le ultime cinque sfide consecutive, inclusa la finale degli Australian Open dello scorso gennaio, dove ha recuperato due set di svantaggio. Medvedev ha avuto la meglio su Sinner nei quarti di finale di Wimbledon al quinto set. Sarà interessante vedere come si svilupperà questo nuovo confronto a livello Slam e se ancora una volta si protrarrà per cinque combattutissimi set.