Usa e Israele proseguono i raid: Trump vuole la resa di Teheran senza invasione di terra

Il conflitto con l'Iran continua: Trump esclude un accordo diverso dalla resa incondizionata e afferma che non è necessaria un'invasione di terra, mentre Washington mantiene opzioni militari e diplomatiche sul tavolo

FLASH — Nelle ultime ore la campagna militare guidata dagli Stati Uniti, con il supporto di Israele, prosegue senza una data d’arresto annunciata. Il presidente Donald trump ha chiarito che le operazioni si fermeranno solo in caso di una resa incondizionata di Teheran. Le azioni sul terreno restano concentrate su raid ripetuti e attacchi mirati volti a indebolire capacità militari e logistiche iraniane.

La strategia di Washington combina pressione militare, comunicazione politica e il mantenimento di opzioni alternative. Sul fronte operativo si susseguono colpi alle infrastrutture belliche; sul piano diplomatico resta aperta la porta a negoziati condizionati. Le autorità americane non hanno fornito tempistiche precise per l’eventuale cessazione delle ostilità, lasciando spazio a uno scenario in evoluzione.

La linea politica di Washington

Il messaggio della Casa Bianca è netto: non si negozierà senza che Teheran perda la capacità di proseguire operazioni militari. L’obiettivo dichiarato non è presentato come un “regime change” ufficiale, ma la retorica punta a influenzare la futura composizione della leadership iraniana. Rimangono forti dubbi sull’applicabilità pratica di questo approccio, soprattutto visto il radicamento del regime e i tempi necessari per una transizione politica.

Un modello geopolitico evocato

Nel delineare possibili sviluppi, la Casa Bianca ha citato modelli di transizione politica e ricostruzione economica con partner regionali e internazionali. L’ipotesi è di sostituire attori ostili con leadership ritenute più stabili e accettabili per gli Stati Uniti e gli alleati. Tuttavia, gli esperti osservano che tali percorsi sono complessi e richiedono tempi lunghi e molte risorse, oltre a condizioni locali spesso imprevedibili.

Dimensione militare: raid, priorità e possibilità di azione di terra

Operativamente le priorità restano gli attacchi aerei e le operazioni mirate volte a neutralizzare sistemi d’arma, depositi di munizioni e impianti legati alla produzione bellica. Fonti diplomatiche statunitensi indicano che la campagna potrebbe protrarsi per settimane e che il ritmo delle operazioni verrà adattato all’evolversi della situazione sul terreno.

La porta all’azione di terra non è chiusa, ma la sua concreta realizzazione dipenderà da valutazioni tattiche e logistiche ancora in corso. Pubblicamente l’amministrazione esclude l’idea di una grande invasione, ma non liquida del tutto l’opzione di un impiego limitato di forze terrestri per compiti specifici.

Ipotesi di schieramento e compiti

La cancellazione di una grande esercitazione della 82a Divisione Aviotrasportata ha alimentato speculazioni su un possibile rapido impiego di alcune migliaia di soldati, destinati principalmente alla protezione di infrastrutture critiche, al rafforzamento delle sedi diplomatiche e al supporto per evacuazioni d’emergenza. Si tratta, per ora, di valutazioni circolate fra i comandi: nulla di definitivo è stato annunciato.

Scenari alternativi e limiti dell’azione militare

Parallelamente alla pressione militare, nelle stanze del potere si sta considerando il ricorso a strumenti non bellici. Un rientro negoziale su un accordo nucleare più restrittivo rappresenta una delle opzioni: un patto che limiti stringentemente il programma atomico iraniano senza mirare subito a cambiare leadership. Questo “piano B” era stato messo da parte dopo i recenti attacchi contro la guida suprema, ma resta sul tavolo come possibile via d’uscita dal conflitto.

Gli stessi raid aerei hanno limiti: senza risultati decisivi, l’intensificazione può scontrarsi con vincoli politici, costi e il rischio di escalation. Per questo motivo l’amministrazione mantiene simultanee sia la leva militare sia quella diplomatica, calibrando le mosse in funzione degli sviluppi.

Valutazioni degli esperti

Analisti e responsabili militari concordano su un punto: una vittoria totale — intesa come cambiamento duraturo dell’assetto iraniano — richiederebbe un impegno prolungato e risorse ingenti. Danny Citrinowicz, fra gli osservatori citati, sottolinea come ribaltare l’ordine politico interno significhi affrontare una sfida enorme, con forti incertezze sulla volontà e sulla capacità degli Stati Uniti di sostenere tale impegno nel tempo. Gli esperti richiamano inoltre l’attenzione sui costi strategici e politici di uno scontro prolungato.

