Donald Trump conferma i dazi sulle importazioni dall’Unione Europea, Italia compresa: saranno operativi dal prossimo 2 aprile. Ci ripensa invece su quelli in Canada e Messico, sospesi per un mese.

Dalla Casa Bianca viene confermata l’imposizione dei dazi per gli importi dall’Unione Europea, compresa l’Italia, dal 2 aprile. Per quanto riguarda Canada e Messico, invece, dopo la pessima reazione dei mercati, Trump annuncia un mese di esenzioni nei confronti dei veicoli importati dai due Paesi confinanti.

Lo stesso Trump ha poi annunciato lo slittamento di un mese per l’introduzione di dazi su tutti i prodotti inseriti nell’accordo di libero scambio Usa-Messico-Canada.

L’Italia, e l’Ue, invece, restano nel mirino di Trump: “Se volete evitare o abbassare i dazi, potrete semplicemente cancellare o abbassare quelli che imponete a noi”, afferma Howard Lutnick, segretario al Commercio Usa.

“Seguiamo un approccio olistico, che tenga in considerazione tutti i balzelli, dall’Iva, ai costi delle regolamentazioni, alle tasse sul digitale, oltre che i dazi in sé”, conferma il segretario al Commercio.

Dazi sospesi per Messico e Canada, le dichiarazioni di Trudeau e Sheinbaum

Il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di concedere un mese di esenzione dai dazi all’industria delle auto da Messico e Canada, ossia quelle che rientrano nell’Usmca, lo United States-Mexico-Canada Agreement.

L’annuncio avviene a seguito della telefonata tra lo stesso Trump e il premier canadese Justin Trudeau. Al centro del colloquio, la questione dei dazi al 25%, imposti lo scorso martedì da Washington sulle importazioni canadesi.

Trudeau ha dichiarato che le due parti hanno discusso dei dazi e che sono “attivamente impegnate in conversazioni continue per cercare di fare in modo che queste tariffe non danneggino eccessivamente” alcuni settori e lavoratori.

Ma il Canada “continuerà a essere in guerra commerciale” con gli Stati Uniti anche se ci sarà una “tregua” nei dazi statunitensi. Il premier canadese ha inoltre ribadito: “Non faremo marcia indietro sulle nostre tariffe di risposta fino a quando le ingiustificate tariffe americane sui beni canadesi non saranno revocate”.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha invece definito lo stop ai dazi, un “risultato senza precedenti”. Col presidente Donald Trump “abbiamo avuto una telefonata eccellente e rispettosa in cui abbiamo convenuto che il nostro lavoro e la nostra collaborazione hanno dato risultati senza precedenti, nel rispetto delle nostre sovranità”, ha dichiarato soddisfatta la Sheinbaum.