Dazi, Trudeau contro Trump: annunciate contromisure

Il premier canadese Justin Trudeau ha invitato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a collaborare, sottolineando che l’imposizione di dazi tra i due Paesi è una cosa molto stupida da fare.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ribadito che in una guerra commerciale nessuno ne esce vincitore. Rivolgendosi direttamente ai cittadini americani, ha sottolineato che le misure adottate dal loro governo avranno ripercussioni negative sulle famiglie statunitensi.

In risposta all’imposizione degli USA, il governo canadese ha annunciato contromisure, imponendo tariffe del 25% su oltre 100 miliardi di dollari di merci statunitensi nell’arco di 21 giorni.

“I nostri dazi rimarranno in vigore fino a quando l’azione commerciale degli Stati Uniti non sarà ritirata e, nel caso in cui i dazi statunitensi non dovessero cessare, siamo in dialogo continuo con le province e i territori per perseguire diverse misure non tariffarie”, ha sottolineato Trudeau.