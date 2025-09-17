Usa-Gb: polizia, furgone con foto Trump-Epstein fermato per controllo, conducente non arrestato

Londra, 17 set. (Adnkronos) - Il furgone su cui era esposta la foto di Donald Trump con Jeffrey Epstein è stato fermato a Windsor nell'ambito di un controllo di sicurezza di routine. Lo ha reso noto la polizia dell Thames Valley, spiegando che i controlli di sicurezza sono necessari per ...

Londra, 17 set. (Adnkronos) – Il furgone su cui era esposta la foto di Donald Trump con Jeffrey Epstein è stato fermato a Windsor nell'ambito di un controllo di sicurezza di routine. Lo ha reso noto la polizia dell Thames Valley, spiegando che i controlli di sicurezza sono necessari per garantire la sicurezza della visita di Stato e di tutti coloro che si trovano nella zona.

La polizia ha aggiunto che l'autista rischiava di violare il codice della strada e, dopo un breve colloquio con gli agenti, ha abbandonato la zona. Non sono stati effettuati arresti né sequestrati veicoli – ha aggiunto – Abbiamo comunicato chiaramente al pubblico che in occasione della visita di Stato sarebbe stata rafforzata la presenza della polizia.