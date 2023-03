Usa: nuovo ceo Starbucks lavorerà mezza giornata al mese nei bar dell’azienda

Washington, 23 mar. (Adnkronos) – Il nuovo ceo di Starbucks Laxman Narasimhan ha detto ai dipendenti che lavorerà mezza giornata al mese in una delle sedi del gigante americano del caffè. Narasimhan ha preso il timone dell'azienda lunedì e guiderà l’assemblea degli azionisti della società giovedì. È entrato a far parte di Starbucks in ottobre, trascorrendo mesi a imparare il business. svolgendo 40 ore di formazione per baristi e indossando il loro iconico grembiule verde.

“Per tenerci vicini alla cultura e ai nostri clienti, nonché alle nostre sfide e opportunità – ha scritto ai dipendenti – intendo continuare a lavorare nei negozi per mezza giornata al mese e mi aspetto che ogni membro del team dirigenziale resti collegato e impegnato nella realtà dei nostri negozi al fine di migliorare”.