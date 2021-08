Usa, Ocasio Cortez passa la notte al Campidoglio: no agli sfratti

Roma, 3 ago. (askanews) – La parlamentare democratica americana Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ha trascorso la notte davanti al Campidoglio (Us Capitol), sede del Congresso degli Stati Uniti, a Washington, assieme ad altri dimostranti per protestare contro lo stop alla moratoria sugli sfratti.

In un video postato su Instagram, la più giovane parlamentare statunitense saluta i suoi follower (8,7 milioni) con una tazza di caffé in mano: “Buongiorno Campidoglio. Buongiorno, se siete svegli e ci guardate ora live (…) siamo qui per estendere la moratoria sugli sfratti.

Siamo stati svegli tutta la notte”, ha spiegato.

AOC sta proseguendo la protesta iniziata da un’altra collega parlamentare, Cori Bush, la quale ha trascorso tre notti sveglia davanti Us Capitol, perché non le veniva permesso di dormire sui gradini.

Il presidente Biden lunedì aveva chiesto di prolungare la moratoria per evitare che gli americani finiscano sulla strada mentre la variante Delta continua a diffondersi. Ma dopo che la moratoria è scaduta, il presidente ha dovuto ammettere che l’amministrazione non ha l’autorità legale per aiutare gli affittuari a rimanere nelle loro case.

(fonte immagini Instagram)