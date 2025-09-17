Usa: Rojc (Pd), 'Kirk? basta accuse e strumentalizzazioni'

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - "La condanna per l'assassinio di Kirk è doverosa e naturale per ogni vero democratico. Perciò non si possono sentire certe generiche accuse, insinuazioni che nulla hanno a che fare con il rispetto per una vittima, strumentalizzazioni internazionali...

Roma, 17 set.-(Adnkronos) – "La condanna per l'assassinio di Kirk è doverosa e naturale per ogni vero democratico. Perciò non si possono sentire certe generiche accuse, insinuazioni che nulla hanno a che fare con il rispetto per una vittima, strumentalizzazioni internazionali travasate nelle nostre aule parlamentari. A chi grida al ‘pericolo rosso’, a un fantomatico ‘mainstream’ o simili baggianate va ribadito con estrema chiarezza che la libertà di parola non è minimamente a rischio se la difendiamo tutti assieme, a cominciare da chi governa”.

Così la senatrice del Pd Tatjana Rojc.