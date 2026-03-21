Valanga in Val Ridanna, bilancio e interventi al Cima di Incendio

Una slavina su Cima di Incendio ha coinvolto escursionisti in Val Ridanna: la centrale di Bolzano conferma due vittime e interventi coordinati di soccorso

Una valanga ha interessato una zona alta della Val Ridanna, coinvolgendo un gruppo di escursionisti in più comitive su un versante della Cima di Incendio a quota 2.445 metri. Le prime comunicazioni indicate dalla centrale d’emergenza di Bolzano parlano di una maxi operazione di soccorso in montagna attivata immediatamente per recuperare le persone travolte e assistere i presenti.

Al momento dell’evento erano presenti in tutto venticinque persone sul luogo: tutti escursionisti, distribuiti in diverse comitive. Secondo il bilancio ufficiale, la slavina ha colpito direttamente sette persone: ne risultano due vittime, tre feriti gravi e due feriti lievi. Le operazioni di soccorso, complesse e coordinate, hanno richiesto l’intervento di più squadre e mezzi specialistici.

La dinamica dell’evento

La slavina si è staccata in un canale della Cima di Incendio, trascinando con sé parte del gruppo presente sul versante. Pur non essendo ancora pubblicati dettagli investigativi completi, la vicenda evidenzia come una slavina possa interessare rapidamente ampie superfici e coinvolgere persone che si trovano in prossimità del punto di distacco. Le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e dati sul posto per ricostruire la sequenza degli eventi e valutare eventuali responsabilità o cause naturali.

Condizioni e fattori in gioco

Le cause specifiche sono in fase di accertamento, ma è utile ricordare che i fattori tipici che favoriscono una slavina comprendono variazioni del manto nevoso, inclinazione del pendio e condizioni meteorologiche. In questo contesto, gli esperti valuteranno il profilo del versante, la stratificazione della neve e le condizioni ambientali immediate. I rilievi sul campo permetteranno alla protezionе civile e al soccorso alpino di definire una ricostruzione attendibile di quanto accaduto.

L’operazione di soccorso e interventi sul campo

Subito dopo l’allarme è partita una vasta macchina di intervento con il coinvolgimento di soccorso alpino, forze dell’ordine e mezzi di emergenza. L’attività comprende ricerche sul campo, bonifica dell’area, primo soccorso ai feriti e trasporto agli ospedali per chi necessitava di cure. L’uso di elicotteri, unità cinofile e tecniche di ricerca sondaggio ha permesso di localizzare e recuperare le persone coinvolte, mentre le squadre hanno attivato protocolli di triage per stabilizzare i casi più gravi.

Coinvolgimento delle persone e gestione sanitaria

Degli escursionisti presenti, sette sono stati direttamente travolti dalla slavina: la categorazione dei feriti ha identificato tre casi gravi bisognosi di cure immediate e trasferimento, e due feriti lievi trattati sul posto. Le restanti persone, pur non coinvolte fisicamente nella slavina, sono state assistite per choc e ipotermia. La centrale d’emergenza di Bolzano ha coordinato i trasferimenti e la comunicazione tra le squadre, assicurando risorse e supporto logistico.

Implicazioni per chi frequenta la montagna

Questo episodio ricorda l’importanza della precauzione e della preparazione quando si affrontano percorsi invernali. Strumenti come il segnalatore di vittime di valanga, la sonda e la pala sono fondamentali per la sicurezza individuale e collettiva; oltre agli equipaggiamenti, risultano cruciali conoscenze base di lettura del terreno e delle condizioni meteorologiche. Programmare itinerari, informarsi sulle allerte locali e non sottovalutare avvisi di rischio rimangono comportamenti chiave per ridurre il pericolo.

In conclusione, la vicenda della Val Ridanna rappresenta un monito per chi frequenta i monti d’inverno: la montagna può essere bellissima ma anche imprevedibile. Le autorità proseguiranno le indagini per chiarire le cause, mentre le comunità locali e gli operatori del settore lavoreranno per sostenere le famiglie delle vittime e migliorare le pratiche di sicurezza. Chiunque programmi escursioni in quota è invitato a informarsi, dotarsi di dispositivi di autosoccorso e procedere con prudenza.