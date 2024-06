Alessandra Valeri Manera è morta all’età di 67 anni. Autrice tv e paroliera, ha scritto molte delle canzoni di Cristina D’Avena, come Occhi di gatto e L’incantevole Creamy.

Il 20 giugno 2024 è morta a Rapallo, Genova, Alessandra Valeri Manera, nota autrice televisiva e paroliera. Figlia dell’importante industriale veneziano Mario Valeri Manera, ha iniziato a lavorare per Mediaset nel 1980 e vi è rimasta fino al 2001.

Classe 1956, Alessandra Valeri Manera è nata il 21 novembre a Milano. E’ stata autrice delle canzoni che hanno reso famosa Cristina D’Avena. Ha firmato brani come: Occhi di gatto, L’incantevole Creamy, Magica Doremì, Pollon, È quasi magia Johnny e Dragon Ball. La cantante, in una recente intervista a La Stampa, ha raccontato:

“Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di Bambino Pinocchio ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico ha gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina”.

Oltre ad aver scoperto Cristina D’Avena, Valeri Manera è stata responsabile della programmazione per ragazzi delle reti del Gruppo Mediaset. Ha seguito format come Bim Bum Bam e Ciao Ciao. Nel 2013, Alessandra ha parlato così della sua professione:

“Ho trovato l’unico lavoro che sapevo fare ed era un lavoro che non esisteva prima. Per magia mi sono trovata seduta su una scrivania come responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset. Era quello che volevo fare per tutta una vita. Ho lavorato in piena libertà e ho portato da subito quella che poteva essere la mia visione”.