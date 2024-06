Autrice tv e paroliera, Alessandra Valeri Manera è morta a 67 anni: famosa per i testi delle canzoni di Cristina D'Avena

Alessandra Valeri Manera, la famosa autrice delle canzoni di Cristina D’Avena e per anni responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset, è morta a 67 anni il 20 giugno a Rapallo.

Il successo

La donna era diventata popolare per aver scritto i testi delle canzoni più famose di Cristina D’Avena: una collaborazione con la cantante che risale agli anni ’80. Tuttavia, la si ricorda per essere stata anche responsabile della programmazione per ragazzi delle reti del Gruppo Mediaset dal 1980 al 2001.

Tra i vari programmi di cui è stata curatrice ci sono gli storici “Bim bum bam” e “Ciao ciao”. Mentre, tra le centinaia di sigle di cartoni animati e canzoni per bambini, si ricordano, “Occhi di gatto”, “L’incantevole Creamy” e “Magica Doremì”.

Inoltre, nel corso della carriera ha scritto i testi di alcune canzoni per lo Zecchino d’Oro, tra cui “Bit” nel 1985 ma anche “Pubbli pubbli pubblicità” e “Gira, gira il mappamondo”.

Le parole di Cristina D’Avena

In un’intervista a La Stampa, la stessa cantante raccontò la collaborazione con l’autrice: