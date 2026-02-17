Vandalo o incidente? la zanna dello Elefantino in piazza della Minerva è stata trovata spezzata

Vandalo o incidente? la zanna dello Elefantino in piazza della Minerva è sta...

Vandalo o incidente? la zanna dello Elefantino in piazza della Minerva è sta...

La scultura progettata da Gian Lorenzo Bernini è stata danneggiata: la zanna è stata trovata spezzata e la polizia locale ha avviato accertamenti acquisendo i filmati di videosorveglianza

La celebre scultura dell’Elefantino che regge l’obelisco in Piazza della Minerva a Roma è stata trovata con una zanna spezzata. L’episodio è emerso quando gli agenti del I Gruppo Centro Storico della polizia locale sono intervenuti dopo una segnalazione della sovrintendenza comunale. Al momento del controllo la zanna giaceva a terra ai piedi del monumento.

Intervento e prime verifiche

L’intervento si è svolto ieri sera, intorno alle 21, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Gli operatori hanno eseguito un sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini. Sono state acquisite le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

I filmati saranno analizzati per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire se si tratti di un atto vandalico volontario o di un incidente. Le autorità locali hanno segnalato che i rilievi proseguiranno nelle prossime ore.

Ruolo della sovrintendenza e prime misure

Le autorità locali hanno segnalato che i rilievi proseguiranno nelle prossime ore. La sovrintendenza comunale ha avviato il monitoraggio dello stato della scultura e dei beni storici circostanti. Al momento del ritrovamento la statua è rimasta in sito; non è stata rimossa dalla base. La sovrintendenza ha comunque indicato l’urgenza di interventi conservativi qualora emergessero danni strutturali.

Gli esperti incaricati eseguiranno rilievi conservativi e analisi materiali per valutare la natura della frattura. Le operazioni comprenderanno documentazione fotografica, rilievi metrici e, se necessario, indagini non invasive. Le autorità dovranno quindi decidere le azioni per la messa in sicurezza e il recupero della zanna, contemperando esigenze conservative e sicurezza pubblica.

Importanza storica e valore artistico

Dietro ogni opera c’è una storia e l’elefantino con l’obelisco è parte di quella di Roma. L’opera, attribuita al progetto di Gian Lorenzo Bernini, costituisce un elemento riconosciuto del patrimonio cittadino. Oltre al valore estetico, la scultura riveste un ruolo simbolico nell’identità collettiva.

Qualsiasi danno a monumenti di questo tipo assume rilievo oltre il contesto locale. Per la tutela si attiveranno le procedure previste dalla normativa sui beni culturali e dagli enti preposti. Gli ulteriori accertamenti tecnici definiranno l’entità dell’intervento e i tempi di eventuale restauro.

Conseguenze per la tutela dei beni culturali

Gli ulteriori accertamenti tecnici definiranno l’entità dell’intervento e i tempi di eventuale restauro. Il caso solleva la necessità di bilanciare la fruizione pubblica con la conservazione preventiva. Tra le misure valutate figurano sistemi di sorveglianza integrati, barriere non invasive e piani di manutenzione più frequenti. Tali soluzioni mirano a prevenire il deterioramento e il danneggiamento volontario preservando l’accessibilità delle opere.

Indagini e prossimi passi

La polizia locale ha acquisito le immagini di sorveglianza e prosegue le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori esamineranno i filmati per individuare responsabilità e determinare eventuali profili penali. Se emergessero elementi di reato, la pratica sarà trasmessa all’autorità giudiziaria competente per ulteriori accertamenti. Ulteriori sviluppi sono attesi al termine delle verifiche tecniche e degli approfondimenti investigativi.

In seguito agli accertamenti tecnici, la sovrintendenza e gli uffici comunali valuteranno l’intervento conservativo più adeguato. Le autorità definiranno se sia possibile ricollocare la zanna originale dopo restauro o se sia preferibile realizzare una replica. La scelta terrà conto del grado di integrità dell’elemento spezzato e delle migliori pratiche di restauro conservativo. Dietro ogni opera c’è una storia di materiali e mani, e le decisioni mireranno a preservarne valore e leggibilità pubblica.

Reazioni e sensibilizzazione pubblica

L’episodio ha suscitato reazioni tra cittadini, operatori culturali e istituzioni. Alcuni hanno denunciato la protezione inadeguata delle sculture in aree aperte. Altri hanno sottolineato l’importanza della videosorveglianza per la prevenzione e per ricostruire dinamiche e responsabilità. La vicenda richiama la necessità di una responsabilità collettiva nella cura del patrimonio e sollecita un ripensamento delle misure di tutela negli spazi urbani.

Restano aperti il capitolo delle indagini e le valutazioni tecniche sul restauro della scultura, in continuità con le verifiche già avviate. Le immagini acquisite dalla videosorveglianza saranno determinanti per stabilire se l’evento costituisca un atto doloso o un incidente fortuito. Solo dopo gli accertamenti tecnici e le decisioni della sovrintendenza e degli uffici comunali si potrà procedere con le operazioni di tutela e con il ripristino dell’opera. È atteso nei prossimi giorni l’esito dei sopralluoghi specialistici che orienterà le misure conservative da adottare.