Enrico Varriale, ex giornalista Rai, è stato sentito oggi in aula nel processo che lo vedo accusato di lesioni e stalking nei confronti dell’ex compagna. Ecco che cosa ha detto per difendersi dalle accuse.

Varriale, ricordiamo, è stato condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa, per le accuse della ex, con “condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi.” A Varriale viene anche contestato il fatto di aver chiamato l’ex con numeri anonimi e di aver cercato di ottenere informazioni controllando i profili social. L’ex giornalista Rai, in aula, si è difeso così.

Enrico Varriale si è difeso oggi in aula nel processo che lo vede imputato per lesioni e stalking nei confronti della ex, asserendo di non averla mai picchiata né minacciata. Ecco cosa ha detto l’ex giornalista Rai: “la sera dell’8 dicembre 2021, ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata a iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, tentavo di contenerla, e a un certo punto lei ha detto che l’ho colpita e che mi avrebbe denunciato.” Varriale ha raccontato che la loro storia è durata 4 mesi, dopo che lei si era presentata su Facebook hanno iniziato a frequentarsi, anche se spesso non si vedevano per settimane, con lei che era gelosissima persino dei suoi like sui social.