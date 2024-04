Vasco Rossi, la frecciata a Sinner: "Non pagare le tasse è una vergogna"

Vasco Rossi ha evidenziato la grande importanza di pagare le tasse in Italia. La frecciata a Jannik Sinner non è sfuggita.

Vasco Rossi ha delle idee chiare sull’importanza di pagare regolarmente tasse in Italia. Il rocker di Zocca, attraverso una intervista che è apparsa sulle pagine del “Corriere della Sera” ha raccontato quelle che sono state le sue scelte sul piano fiscale. Ai più non è sfuggita la frecciatina al tennista numero 2 al mondo, Jannik Sinner che notoriamente ha scelto come sua residenza il principato di Monaco.

Vasco Rossi e la frecciata lanciata al tennista Jannik Sinner

L’artista non ha esitato a dedicare al tema parole cariche di etica e decisione, tanto da arrivare a dichiarare: “Non pagare le tasse è una vergogna. Io sono italiano, fiero e orgoglioso di esserlo, e ho voluto mantenere la residenza in Italia. Voglio e debbo versare tutte le tasse al mio Paese. Se guadagno, vuol dire che posso pagare. Sono favorevole anche a un’imposta sul patrimonio: chi ha di più deve dare di più. E dovrebbero pagare le tasse pure le multinazionali, a cominciare dai padroni della Rete”.

Perché Sinner vive a Montecarlo?

L’atleta ha spiegato in una recente intervista, sempre apparsa sul Corriere della Sera, il perché della sua decisione di stabilirsi a Montecarlo: “È una scelta professionale, null’altro. A Montecarlo giochi all’aperto tutto l’anno, ci sono tutti i top player, i campi sono sempre a disposizione: sembra un Master 1000. Con chi giocherei in Italia? E io devo pensare ad allenarmi nel modo migliore, sennò non progredisco”.