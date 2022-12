Veglioni in discoteca: dove e quando

Ancora pochissimi giorni e sarà tempo di salutare il 2022 ed accogliere il 2023 a suon di Veglioni, anche e soprattutto in discoteca. Dove? Ecco qualche suggerimento.

Non è mai una cattiva idea abbinare i Veglioni in discoteca a qualche giorno di vacanza in montagna: i cinepanettoni avranno fatto anche il loro tempo ma il Capodanno in alta quota ha sempre il suo perché. A esempio a Canazei, in Val di Fassa, dove sabato 31 dicembre 2022 si può scegliere tra la cena di gala al Gran Tobià o il veglione canonico nell’attigua discoteca Hexen, con la musica di Dj Simson e Albert One.

Allo Hierbas di Cortina la programmazione di questi giorni propone giovedì 29 dicembre Brina Knauss, sabato 31 il party New Year’s Eve In The Jungle e giovedì 5 gennaio Albert Marzinotto. Gli appuntamenti alpini con la musica elettronica non si esauriscono con le festività natalizie, in particolare grazie ad una serie di festival: ad Andorra Greenworld (venerdì 30 dicembre) più avanti nel corso della stagione Tomorrowland Winter in Francia (dal 18 al 25 marzo), elrow ad Andorra (dal 30 marzo al 2 aprile) e Caprices in Svizzera (dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile).

Se in montagna sabato 31 dicembre si balla e si fa festa senza soluzione di continuità, anche nelle metropoli e nella riviera romagnola non si è da meno. All’Amnesia Milano tre appuntamenti da segnarsi in calendario: il Veglione dalle 2 di notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio con dj Alex De Tuglie, Iglesias, Roberto Surace, Marco Faraone special guest giovedì 5 gennaio e sabato 7 con Classmatic.

Sempre a Milano, al Fabrique Capodanno In The City con Radio 105, al Sanctuary Veglione con Tyler Ov Gaia, Glauco di Mambro e The Hanumans. Al Matis di Bologna dinner show, la musica dei dj The Shooters, Nicola Zucchi e Samuele Sartini, accompagnati dalla vocalist Tanja Monies e il live de Il Pagante; al Matis ci si ritrova poi sabato 7 gennaio la one-night A-Live presenta Guè, dopo aver proposto nei suoi precedenti appuntamenti Fred De Palma (19 novembre) e Lazza (7 dicembre).

Restando a Bologna, al Paladozza Capodanno a Palazzo con special guest M¥SS KETA e Big Mama.

In Romagna per i Veglioni si fa festa in tutte le discoteche: al Pineta di Milano Marittima con Mauro Ferrucci e Tommy Vee, alla Baia Imperiale di Gabicce con il Capodanno Imperiale, al Cocoricò di Riccione si inizia venerdì 30 dicembre con Gabry Ponte e si prosegue domenica 1° con Cirillo, Indira Paganotto, Ricardo Villalobos; analogo canovaccio per il Peter Pan di Misano Adriatico: venerdì 30 dicembre Castello Peter al Castello degli Argolanti di Riccione, sabato 31 dicembre edizione speciale del party Vida Loca al Peter Pan. Per chi voglia brindare per conto suo e poi andare a ballare, può puntare sul Circolove di Pesaro e la musica house di Michele Panzieri, dalle 2 di notte tra il 31 e l’1. Si andrà avanti sino all’alba.

In Toscana al Locale di Firenze (quest’anno classificatosi al 39esimo posto nella classifica The World’s 50 Best Bars) cena e dopocena con This Is A Story About Love con la musica di Kommando, Fillippo Cirri e Marco Lasc: tema della serata il Moulin Rouge; al Palasport di Sarteano (Siena) Veglione con dinner show & party con special guest le Sisters Cap, dj e producer che in questi hanno suonato in diversi club presenti nella Top 100 Clubs della rivista inglese DJ Mag e che vantano produzioni per etichette discografiche quali Protocol Recordings, Smash Deep (Smash The House) e Revealed Recordings. A Roma techno ai massimi livelli al Palazzo dei Congressi, allo Spazio 900 e al Room 26 con Reiner Zonneveld e tantissimi altri.

Il nostro itinerario “Veglioni e dintorni” si conclude con uno sguardo all’estero: ad Ibiza sono in programma i party Pyramid (30 dicembre) e elrow (1° gennaio) all’Amnesia, Music On al Pacha (sabato 31) e Circoloco al DC 10 (1° gennaio); a Dubai al Soho Garden Meydan Dixon, Mind Against e Satori, al Soho Garden Palm Jumeirah i Solardo; a Miami al Factory Town Carl Cox invites (venerdì 30) e Solomun e Seth Troxler (domenica 1°), al Savaya di Bali Axwell (giovedì 29), RÜFÜS DU SOL (venerdì 30) e i Meduza (domenica 1°). Buon 2023 a tutti!

Foto d’apertura: Tomorrowland Winter. Foto all’interno dell’articolo (in ordine di apparizione): Luciano al Caprices Festival (crediti: David Holderbach), Marco Faraone all’Amnesia Milano (crediti: Gabriele Canfora – Lagarty Photo), Sisters Cap, Amnesia Ibiza