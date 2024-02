Venerdì di disagi in Germania per lo sciopero dei trasporti pubblici

Roma, 2 feb. (askanews) -In Germania dopo un giovedì di disagi per lo sciopero del personale degli aeroporti, con decine di voli cancellati, arriva il maxi sciopero dei trasporti, sempre indetto dal sindacato Verdi, per chiedere migliori condizioni salariali. Si prevede che più di 90.000 lavorato...