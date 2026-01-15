Venezuela, Luigi Gasperin liberato nella notte. Tajani: “Ora è al sicuro”

Luigi Gasperin scarcerato in Venezuela: chi è l’imprenditore fermato mesi fa e ora libero.

La liberazione di Luigi Gasperin, 77 anni, segna un nuovo sviluppo nei rapporti tra Italia e Venezuela. Dopo mesi di detenzione, l’imprenditore italiano è stato scarcerato nella notte e trasferito nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas, al termine di un complesso lavoro diplomatico.

Luigi Gasperin è stato rilasciato dalle autorità venezuelane dopo oltre cinque mesi di detenzione e si trova ora nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas, sotto la tutela diplomatica italiana.

L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che, attraverso un messaggio su X, ha confermato: “Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”.

La misura di rilascio, già formalmente disposta nei giorni precedenti, è diventata esecutiva solo nella notte a causa di ritardi amministrativi interni alle autorità venezuelane. La liberazione di Gasperin arriva dopo quelle di Trentini e Burlò e si inserisce in un più ampio contesto di interlocuzione diplomatica tra Roma e Caracas, finalizzato alla tutela dei cittadini italiani detenuti nel Paese e alla risoluzione di casi rimasti a lungo irrisolti.

Venezuela, Luigi Gasperin liberato nella notte: condizioni di salute e prospettive dopo il rilascio

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, Gasperin, 77 anni, “è provato ma in condizioni stabili” dopo il periodo trascorso in carcere. L’imprenditore, arrestato ad agosto a Maturín, nello Stato di Monágas, avrebbe espresso la volontà di rimanere in Venezuela e di tornare nella città dove ha sede la sua attività imprenditoriale, legata al settore petrolifero.

Una scelta che riflette il forte legame costruito negli anni con il Paese sudamericano, dove Gasperin vive e lavora da tempo. Intanto, la notizia della scarcerazione ha portato sollievo anche alla sua famiglia, residente a Tortona, che ha seguito con apprensione l’evolversi della vicenda fin dalle prime ore dell’arresto.