L'Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 6.2 in Venezuela, lungo la costa nord. Vediamo la situazione attuale.

Un violento terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato in Venezuela nella notte fra il 22 e il 23 giugno. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto in Venezuela

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito il Venezuela, con epicentro a Irapa, lungo la costa nord del Paese.

La fortissima scossa è stata avvertita alle ore 23.57 (05.57 ora italiana) del 23 giugno e la profondità stimata è di circa 80 chilometri. La notizia è stata riportata sul sito dell’Ingv, che sta monitorando la situazione.

Terremoto in Venezuela: la situazione attuale

Al momento non si hanno notizie di danni alle strutture né di vittime o feriti. Si attendono comunque nuovi aggiornamenti perché il sisma è accaduto poche ore fa e le notizie sono ancora molto poche e frammentarie.

Sui luoghi dove è stata avvertita la scossa di terremoto, sono attivi i soccorritori e i servizi di emergenza ma come abbiamo detto, non abbiamo notizie relative a danni in particolare.

Il terremoto ha causato solo alcuni danni lievi nelle zone rurali ma ci sarà bisogno di controlli più approfonditi per verificare altre eventuali conseguenze.

Le autorità locali hanno inviato squadre di soccorso nelle zone colpite e queste stanno valutando i danni e prestando assistenza alla popolazione, che non è nuova a scosse violente ma che comunque è molto impaurita e ha paura a rientrare in casa: molti si sono riversati in strada e ci sono rimasti, passando lì la notte.

L’Istituto Geofisico del Venezuela ha registrato in seguito, diverse scosse di assestamento, la più forte delle quali ha avuto un magnitudo di 4.5.