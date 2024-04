Taiwan è stato colpito nella notte italiana da due scosse di terremoto di forza magnitudo 7.4 e 6.5. I danni sono stati molto ingenti: si tratta delle scosse di terremoto più forti dell’ultimo ventennio in quelle aree. Le prime informazioni raccontano di diversi feriti e anche alcuni morti.

Terremoto in Taiwan, due scosse nella notte: morti e feriti

Paura in Taiwan nella notte fra il 2 e 3 aprile 2024. Due terremoti di magnitudo 6.5 e di 7.4 hanno colpito il Paese e soprattutto la contea di Hualien, nella parte orientale del Paese. Per ora non sono ancora note le stime precise dei danni e il possibile bilancio su vittime e feriti è in costante aggiornamento. Per il momento, si parla di almeno 4 decessi e di oltre 50 feriti, ma le autorità stanno ancora cercando tanti dispersi intrappolati sotto le macerie di edifici andati completamente distrutti. Tre dei deceduti sono stati uccisi dall’improvvisa caduta di massi avvenuta mentre si trovavano su un sentiero di montagna, il quarto mentre si trovava in un tunnel in autostrada. Sulle prime era stata diramata un’allerta tsunami, poi rientrata nelle ore successive.

Terremoto in Taiwan, due scosse nella notte: la vicinanza di Cina e Giappone

Subito dopo la diffusione delle notizie di quanto stava accadendo a Taiwan, la Cina ha espresso la sua vicinanza al Paese: “Esprimiamo cordoglio verso i connazionali di Taiwan colpiti dal disastro. Siamo disposti a fornire assistenza in caso di catastrofe“. Sulla stessa linea anche il Giappone: “Rattristati da quanto accaduto ai nostri vicini d’oltremare”.