Un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito la Grecia meridionale, al momento non sono stati segnalati feriti

Il sisma ha avuto origine al largo della costa del Peloponneso occidentale ed è stato avvertito dalla capitale fino all’isola meridionale di Creta.

Terremoto in Grecia

Secondo l’Istituto geodinamico di Atene, il primo epicentro è stato individuato sotto il fondale marino vicino alle isole Strofadi, a circa 120 chilometri a sud-sud-ovest della città occidentale di Patrasso. La Grecia è da sempre una regione altamente attiva dal punto di vista sismico. La maggior parte dei terremoti tuttavia provoca danni minimi. Anche in questo caso le autorità non hanno segnalato la presenza di feriti.

Doppia scossa al largo della Messenia

La prima scossa è stata avvertita poco dopo le 8, ma durante la mattina la terra ha continuato a tremare. I due terremoti più forti hanno registrato una magnitudo di 5,8 e 4,3 della scala Richter. I residenti della zona sono scesi in strada per motivi di sicurezza. Il secondo sisma ha avuto l’epicentro a 16 km a est-sud-est delle Strofadi, ad una profondità di 26,9 km. Nel 1993 la zona di Pyrgos è stata colpita da tre forti sismi.

Raggiunte le coste italiane

Il terremoto si è propagato anche oltre il mare, raggiungendo Catania, Siracusa e Ragusa, così come le coste della Puglia e della Calabria. Anche in Italia non sono stati segnalati danni a cose o persone.