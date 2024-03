Nel corso della serata di ieri, una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata a 4 chilometri a Nord di Tramonti di Sopra, Pordenone. Un sisma di grosse proporzioni e di ipocentro superficiale che è stato percepito indistintamente dalla popolazione di tutta la regione sita nel Nord-Est d’Italia.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia: le scosse di assestamento

Ma la terra non ha smesso di tremare, in quelle medesime aree, anche per tutta la notte. Nelle ore successive al primo forte sisma, infatti, altre scosse di assestamento hanno interessato la zona del Friuli Venezia Giulia. La più potente di esse, ha colpito alle 3:37 ed è stata stimata asd una potenza di 2.7 sulla scala Richter. L’area colpita? Sempre quella di Tramonti di Sopra. In totale, si sono verificate sette scosse di assestamento in poche ore.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia: le conseguenze del sisma

Riccardo Riccardi, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia alla Salute, politiche sociali e disabilità, e delegato alla Protezione civile, ha parlato del terremoto in diretta su ‘Rainews24’: “La scossa più forte ha provocato solo qualche interruzione di energia elettrica“ – ha dichiarato facendo riferimento alle conseguenze del sisma.