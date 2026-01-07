Secondo i media statunitensi, all'operazione partecipano sia la Guardia Costiera sia le forze militari americane.

Venezuela, la fuga della petroliera la Marinera, ex Bella 1

Venezuela, gli Usa sequestrano la petroliera la "Marinera"

Gli Stati Uniti stanno cercando di sequestrare la petroliera Marinera legata a Venezuela e Russia, dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. A darne la notizia Reuters sul suo sito, citando due funzionari statunitensi. Il sequestro della Marinera potrebbe far aumentare le tensioni con Mosca. Inoltre, secondo diversi media americani, la Russia avrebbe inviati delle navi militari per scortare la petroliera e anche un sottomarino.