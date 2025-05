Un evento di rilevanza internazionale

Il Ventotene Europa Festival si è affermato come un’importante manifestazione giovanile, capace di attrarre oltre 1000 partecipanti provenienti da 20 diverse nazionalità. Questo festival, che si svolge ogni anno in concomitanza con la Festa dell’Europa, ha come obiettivo principale quello di costruire una cittadinanza europea consapevole e attiva.

La kermesse, organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa, ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento: la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo valore sociale ed educativo.

Un laboratorio di dialogo e confronto

Dal 2017, il festival ha trasformato l’isola di Ventotene in un vero e proprio laboratorio internazionale, dove giovani di diverse provenienze si incontrano per discutere temi cruciali per il futuro dell’Unione Europea. L’edizione di quest’anno, la nona, si concentra su un argomento di grande attualità: la risposta dell’Europa alla guerra in Ucraina e le politiche di riarmo. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su questioni fondamentali come l’integrazione europea e le sfide che essa comporta.

Ospiti di prestigio e dibattiti stimolanti

Il festival non è solo un momento di incontro, ma anche un’importante occasione di apprendimento. Tra gli ospiti di quest’anno figurano nomi di spicco come Raffaele Fitto, commissario europeo, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. Questi relatori porteranno le loro esperienze e visioni, stimolando dibattiti e conversazioni che coinvolgeranno i giovani partecipanti. Inoltre, sono previsti laboratori peer-to-peer e simulazioni di negoziazioni europee, che permetteranno ai giovani di immergersi nel funzionamento delle istituzioni comunitarie.

Un impegno per la formazione e la crescita

Il Ventotene Europa Festival è accreditato per i crediti formativi sulla piattaforma dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, sottolineando l’importanza dell’evento non solo come opportunità di dialogo, ma anche come strumento di formazione professionale. L’associazione La Nuova Europa, che organizza il festival, è attivamente impegnata nella promozione dei valori solidali dell’Unione Europea e nella formazione alla cittadinanza attiva per i giovani. Con la pubblicazione di una rivista trimestrale e l’organizzazione di eventi formativi, l’associazione continua a lavorare per un’Europa più unita e consapevole.