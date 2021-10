Vertice del centrodestra: restiamo coalizione, anche su Quirinale

Roma, 20 ott. (askanews) – “Il centrodestra continuerà a lavorare come coalizione e conferma la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale”. Dopo il pesante risultato delle elezioni amministrative Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi reagiscono mostrando compattezza. Oltre un’ora di vertice nella villa sull’Appia Antica del presidente di Forza Italia – in un clima definito di massima collaborazione – per riaffermare che il centrodestra intende preparare insieme e per tempo i prossimi appuntamenti politici, “con particolare attenzione all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica”.

Nessuna dichiarazione dei tre leader ma una nota congiunta spiega che d’ora in avanti si terranno incontri periodici settimanali per concordare azioni parlamentari condivise”.